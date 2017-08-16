15 статей тематика керамическая плитка

КопирайтингЗавершен11 заявок261 просмотр
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Приветствую всех. Необходимо написать 15 статей размер от 800 до 2000 знаков 

Статьи несложные ключевых слов минимум 

Ищу людей которые могут грамотно излагать свои мысли и конечно пишут без ошибок

Цена 35-40 рублей за 1000 знаков

Оставляйте свои skype, email 

6 лет назад
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nastya-artek
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$34
30 дней
Работать с Анастасией мне понравилось. Прислушивается к заказчику, практически все мои "хотелки" были выполнены ) Во время сотрудничества не пропадала, практически всегда была на связи. Рекомендую к сотрудничеству как отличного специалиста!
Благодарю за сотрудничество. Владимир - очень внимательный, всегда готов помочь разобраться в любой ситуации. Работы проверяются достаточно тщательно и сразу после проверки все оплачивается. Оплата достойная, работа надежная.
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