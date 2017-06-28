Переписать тексты для сайта (Копирайт)

Необходимо написать 50 обзор капперов по заданному шаблону. Общие требования к тексту: [list][*]внятный и легко читаемый текст без слов паразитов "так образом можно сделать вывод" и прочий бред [*]объем обзора 1000-1500 знаков б/п[*]по шаблону нужно искать видео на ...
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Необходимо переписать тексты для подразделов на сайте интернет магазина. Для начала 150 шт. Тексты подразделов и прикрепленных внутри товаров.
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