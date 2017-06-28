Надо написать статью для сайта

КопирайтингЗакрыт23 заявки302 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Стоимость за 1000 з.б.п – не больше 50-60 рублей     

Требования к исполнителю:     

1) большое желание работать, выполнение работы в срок     

3) соблюдения требования ТЗ и правилам     

2) грамотность     

3) ваши тексты должны быть читабельны и интересные, без «воды»     

Присылайте свои заявки и расценки, пожалуйста! Мы закажем одну пробную статью, если нас устроит выполнение задания, то будем сотрудничать дальше.

6 лет назад
Kultas
35 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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