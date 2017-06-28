Написание текстов для сайта

Нужно написать обзорную статью. Тема: "Обзор навесного оборудования для мотоблока с двигателем воздушного охлаждения". Обзор нужно писать в привязке к оборудованию производства ЧП Крючков. http://kruchkov.com.ua/. В процессе написания Вам нужно разобраться, составить схему, классификацию возможного оборудования, ...
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