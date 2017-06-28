Подготовить 25 описаний к товарам (бытовая техника) по 800-1000 знаков

КопирайтингЗакрыт9 заявок173 просмотра
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Здравствуйте! Необходимо подготовить 25 описаний к бытовой технике для ИМ. Подробное ТЗ вышлю исполнителю.

6 лет назад
Almayzn
Алина 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
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