Seo-тексты на тему "кондиционирование, климатическая техника"

КопирайтингЗакрыт11 заявок181 просмотр
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Необходимы seo-тексты по критериям нового алгоритма поисковой системы Яндекса (баден-баден).

Средняя длина текстов  1,5 -2,5 К

Просьба откликаться только тем, кто уже работал по новому алгоритму и знает каким должен быть текст (% воды, % ключей, % тошноты и т.д.), чтобы он считался "естественным" по Яндексу и в то же время приводился в топах. 

6 лет назад
arayr
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад