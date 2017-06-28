Нужен копирайтер для написания 10 статей

КопирайтингЗакрыт15 заявок255 просмотров
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Ищу человека, который грамотно напишет 10 статей. Тематика разная - о растениях животных, диетах. Срдений объем 1 статьи - 5-9 тыс. зн.

Стоимость 30р/1000 зн.

Требования: высокая уникальность текста, грамотность и содержательность.

6 лет назад
Olgajan
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад