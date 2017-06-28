Написать отзыв с прокачанного аккаунта на сайте otzovik.com

Нужен пользователь с прокачанным аккаунтом на сайте http://otzovik.com с большой репутацией. Нужно будет добавить положительный отзыв на страницу.

Оставьте пожалуйста ссылки на Ваши отзывы и аккаунт.

Текст отзыва отправлю выбранному исполителю