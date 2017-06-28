Написать отзыв с прокачанного аккаунта на сайте otzovik.com

$2
КопирайтингЗакрыт3 заявки187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен пользователь с прокачанным аккаунтом на сайте http://otzovik.com с большой репутацией. Нужно будет добавить положительный отзыв на страницу.

Оставьте пожалуйста ссылки на Ваши отзывы и аккаунт.

Текст отзыва отправлю выбранному исполителю

6 лет назад
uradix
Юрий 
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад