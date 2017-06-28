Магазин интим тематики! Нужно будет писать описания для товаров, будут примеры описания, видео. Нужно чтобы описания были разные, понятные для человека. Описаний будет много, под разные товары могут быть разные объемы(от 500 симв до 2-3 тыс). Товаров ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать более 1500 статей для нового проекта,состоящего из 6 полноценных и самостоятельных сайтов …
- 1) Оптимизация и раскрутка своего проекта в интернете
- 2) «Программный вопрос»
- 3) «Заработок в интернете»
- 4) «Все о создание сайта»
подходаЗадача: наполнить 4 сайта (по 1 разделу на копирайтера 40-50текстов. После сдачи одного раздела целиком вы сможете взять другой), всего
порядка 1500 статей, от 3000 зон, каждая. По каждому сайту будет дана Подробная инструкция)От Вас требуется полностью готовый контент, а именно
- 1) уникальная статья объемом от 3000 символов... Чем больше,тем лучше, главное без воды. Объем оплачивается полностью, особо качественный
контент без доработок и в сроки оплачивается больше обычного
- 2) Грамотность. Орфография, пунктуация и синтаксическиеошибки исправляются вами.
- 3) Полезность информации. Вода и бред сумасшедшихоплачиваться не будут.
подробно. Оплата возможна как сдельная, так и почасовая. В зависимости от вашей
квалификации и навыков, а также темпа и продуктивности вашей работы.Огромным плюсом будет умение создавать уникальные изображенияпод ваш контент. (Неважно нарисовано от руки или в фотошопе... Главное
- 1. Уникальность
- 2. Соответствиенаписанному
- 3. Внешниесоставляющие
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