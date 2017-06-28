Необходимо написать более 1500 статей для нового проекта,

КопирайтингЗакрыт25 заявок734 просмотра
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Необходимо написать более 1500 статей для нового проекта,состоящего из 6 полноценных и самостоятельных сайтов …

  • 1) Оптимизация и раскрутка своего проекта в интернете
  • 2) «Программный вопрос»
  • 3) «Заработок в интернете»
  • 4) «Все о создание сайта»
Остальные темы буду прорабатывать с теми, кто задержится напостоянную работу. Так как они более серьезные и требуют более тщательного

подходаЗадача: наполнить 4 сайта (по 1 разделу на копирайтера 40-50текстов. После сдачи одного раздела целиком вы сможете взять другой), всего

порядка 1500 статей, от 3000 зон, каждая. По каждому сайту будет дана Подробная инструкция)От Вас требуется полностью готовый контент, а именно

  • 1) уникальная статья объемом от 3000 символов... Чем больше,тем лучше, главное без воды. Объем оплачивается полностью, особо качественный

    контент без доработок и в сроки оплачивается больше обычного

  • 2) Грамотность. Орфография, пунктуация и синтаксическиеошибки исправляются вами.
  • 3) Полезность информации. Вода и бред сумасшедшихоплачиваться не будут.

Готов обсудить ваши предложения и ответить - на всеинтересующие вас вопросы. Для тех, кого заинтересовала какая-либо вакансия присылайтесвои резюме и портфолио, а также прошу указывать стоимость вашей работы

подробно. Оплата возможна как сдельная, так и почасовая. В зависимости от вашей

квалификации и навыков, а также темпа и продуктивности вашей работы.Огромным плюсом будет умение создавать уникальные изображенияпод ваш контент. (Неважно нарисовано от руки или в фотошопе... Главное

  • 1.            Уникальность
  • 2.            Соответствиенаписанному
  • 3.            Внешниесоставляющие
Более подробно что, как и по чем спрашивайте

4 года назад
Saturn888
Михаил 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Mellivora
Елена 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$48
18 дней
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