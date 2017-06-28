Необходимо написать более 1500 статей для нового проекта,состоящего из 6 полноценных и самостоятельных сайтов …

1) Оптимизация и раскрутка своего проекта в интернете

2) «Программный вопрос»

3) «Заработок в интернете»

4) «Все о создание сайта»

Остальные темы буду прорабатывать с теми, кто задержится напостоянную работу. Так как они более серьезные и требуют более тщательного

подходаЗадача: наполнить 4 сайта (по 1 разделу на копирайтера 40-50текстов. После сдачи одного раздела целиком вы сможете взять другой), всего

порядка 1500 статей, от 3000 зон, каждая. По каждому сайту будет дана Подробная инструкция)От Вас требуется полностью готовый контент, а именно

1) уникальная статья объемом от 3000 символов... Чем больше,тем лучше, главное без воды. Объем оплачивается полностью, особо качественный контент без доработок и в сроки оплачивается больше обычного

2) Грамотность. Орфография, пунктуация и синтаксическиеошибки исправляются вами.

3) Полезность информации. Вода и бред сумасшедшихоплачиваться не будут.

Готов обсудить ваши предложения и ответить - на всеинтересующие вас вопросы. Для тех, кого заинтересовала какая-либо вакансия присылайтесвои резюме и портфолио, а также прошу указывать стоимость вашей работы

подробно. Оплата возможна как сдельная, так и почасовая. В зависимости от вашей

квалификации и навыков, а также темпа и продуктивности вашей работы.Огромным плюсом будет умение создавать уникальные изображенияпод ваш контент. (Неважно нарисовано от руки или в фотошопе... Главное

1. Уникальность

2. Соответствиенаписанному

3. Внешниесоставляющие

Более подробно что, как и по чем спрашивайте