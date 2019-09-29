Необходимо написать более 1500 статей для нового проекта,состоящего из 6 полноценных и самостоятельных сайтов … [list][*]1) Оптимизация и раскрутка своего проекта в интернете [*]2) «Программный вопрос» [*]3) «Заработок в интернете» [*]4) «Все о создание сайта» [/list]Остальные темы буду прорабатывать ...
CT BID
Я не являюсь компанией или юр. лицом. Я представляю свои интересы и интересы своих коллег. Мы обладаем знаниями и умениями, а также каждый из нас опытный специалист в своей области и что самое главное наш бюджет
— это может себе позволить. Целью данного проекта, является в первую очередь помощь в освоение новых знаний, как для начинающих, так и для опытных пользователей.
А УЖЕ ПОТОМ ПРИБЫЛЬ!
Для создания огромного проекта требуются копирайтеры, иллюстраторы, оптимизаторы, хороший дизайнер, программисты, опытный аналитик и т.д., и т.д.
На данном этапе работа найдется всем и сео гуру и еще зеленому копирайтеру. Главное желание, а опыт придет..
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В него входит:
- 1) Ряд больших информационных сайтов, связанных одной тематикой. Самый маленький пока, что занимает в меню около 600 страниц, Каждая
- страница должна иметь 2 формата текстовый и видео.
- 2) Пока- что неопределенное количество Каналов на ютубе
- 3) Хороший онлайн чат 24/7... Все для удобства пользователей,
- 4). Также нужен будет онлайн магазин, по продажевидео-уроков и мастер классов со специалистами
- 5) Единая страничка для создания вебинаров и курсов по повышению квалификации - с имеющими законную силу Сертификатами и дипломами и т.д.
- 6) Маленькая собственная Соц. Сеть.
- 7) И еще более 8 пунктов (которые на данном разглашаться не будут
Все это требует времени и сил, а также постоянные рабочие руки.
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Немного о требованиях пожеланиях и критериях предстоящей работы
Оплата за работу – сдельная, мотивирующая.Давайте теперь разберемсячто это значит? Сдельная, да еще и
мотивирующая.Это значит пост.оплата за выполнение оговоренного объема работа в разделах. Один Договор - 1 раздел – 1 автор – оплата...
Вопросы и возмущения, почему я не делаю оплату за отдельные статьи… Можете
запихнуть куда по дальше. Если есть желающиеоплачивать безопасную сделку – я не против. При условии, что процент вычитается
с вас.
1. Бюджет данноготворения - не ограничен... 2. Для тех, кто готовбросить другие заказы, и полностью заняться моим проектом бонус +20% от общей
суммы заказа.
3. Повторяюсь мне нужно качество.Поэтому я, каждый параметр готов оплачивать дополнительно, в качестве премии, отобщей суммы данной статьи. В зависимости от качества
Просто хорошо + словесное спасибо не было претензий. Пункт принят без доработки+ 5% Отлично выполнили с первого раза +10% За сдачу раньше оговоренного срока (+1% задень перевыполнения плана)Для тех, кто умеет рисовать или владеетспец ПО готов оплачивать иллюстрирование. По количеству изображений. Цену за
1шт оговариваем сразу.
Также за плохое выполнениеНебольшие недочеты. a) Достоверностьинформации b) Уникальность.c) Объемd) Вода.e) Оптимизации.f) Количество стоп слов g) Заспамленности текста.h) Классическая иакадемическая тошнота.i) Целостность материала.j) Количество ошибокk) Полное раскрытие темы.l) Читабельность.m) Наличие иллюстраций.n) Качество составляющихэлементов.o) Количество доработок.p) Наличие иллюстраций
- 2. Психованным,нервным, невнимательным, безграмотным, ленивым и тем, кому по ХРЕН на качество
своего труда (главное деньги) Здесь не чего делать…
- 3. Мне по фигу какой увас там рейтинг, и сколько отзывов вы сами себе написали.
- 4. Человек должен непросто понимать, что там написано ему должно быть еще и интересно получать
- 5. Мне проще взятьнеопытного новичка и дать ему раздел по проще, а потом провести с ним работу
- 6. Цену за 1000 знназываете вы сами + цену за подбор ключевиков + цену за 1шт иллюстрации…
- НАПРИМЕР, 300Р ЗА1000зн + 100р за Ключевики на 1 статью + 50р 1шт иллюстрации
- 7. Стоимость вашейработы будет соответствовать вашему уровню, в соответствие с которым вы будете
- 8. В дальнейшем оплатунельзя будет пересмотреть. Поэтому оценивайте свои силы реально..
необходимую ЕМУ информацию. Поэтому мне нужны понимающие, грамотные и быстро
обучаемые специалисты, и самым главным критерием здесь является быстрая
обучаемость и понимание того, что я хочу от вас.
над ошибками. Нежели слушать, то какой вы профи и как хорошо владеете пером.
получать более или менее сложные разделы и т.д.
- Оплата возможна как сдельная так и почасовая. В зависимости от вашей
- Если вы считаете себя гуру в данной тематике, то мы с радостью примем вас в свой коллектив на равных правах…
- Более подробно что, как и по чем спрашивайте
- ICQ. 711074626
- Skype BID CT
- Viber 89203290398
- WhatsApp 89203290398
- Email [email protected] [email protected]
- Здесь бываю не часто так как работаю не только на этом сервисе
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
Необходимо написать большое количество разделов для сайта...ТЕМАТИКА проекта САЙТОСТРОЕНИЕ, продвижение и раскрутка веб ресурсов, обзор сервисов и ПО для работы с сайтами. Сложность работы и объем различаются... Поэтому готов насотрудничество как с ветеранами, так и новичками... ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад