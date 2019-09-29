Computer techologies. Benefit - income – development

Computer techologies.Benefit - income – development

CT BID

Я не являюсь компанией или юр. лицом. Я представляю свои интересы и интересы своих коллег. Мы обладаем знаниями и умениями, а также каждый из нас опытный специалист в своей области и что самое главное наш бюджет

— это может себе позволить. Целью данного проекта, является в первую очередь помощь в освоение новых знаний, как для начинающих, так и для опытных пользователей.

А УЖЕ ПОТОМ ПРИБЫЛЬ!

Для создания огромного проекта требуются копирайтеры, иллюстраторы, оптимизаторы, хороший дизайнер, программисты, опытный аналитик и т.д., и т.д.

На данном этапе работа найдется всем и сео гуру и еще зеленому копирайтеру. Главное желание, а опыт придет..

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В него входит:

1) Ряд больших информационных сайтов, связанных одной тематикой. Самый маленький пока, что занимает в меню около 600 страниц, Каждая

страница должна иметь 2 формата текстовый и видео.

2) Пока- что неопределенное количество Каналов на ютубе

3) Хороший онлайн чат 24/7... Все для удобства пользователей,

4). Также нужен будет онлайн магазин, по продажевидео-уроков и мастер классов со специалистами

5) Единая страничка для создания вебинаров и курсов по повышению квалификации - с имеющими законную силу Сертификатами и дипломами и т.д.

6) Маленькая собственная Соц. Сеть.

7) И еще более 8 пунктов (которые на данном разглашаться не будут

Проект находится на стадии воплощения и доработки, что означает, что он станет еще больше

Все это требует времени и сил, а также постоянные рабочие руки.

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Немного о требованиях пожеланиях и критериях предстоящей работы

Оплата за работу – сдельная, мотивирующая.Давайте теперь разберемсячто это значит? Сдельная, да еще и

мотивирующая.Это значит пост.оплата за выполнение оговоренного объема работа в разделах. Один Договор - 1 раздел – 1 автор – оплата...

Вопросы и возмущения, почему я не делаю оплату за отдельные статьи… Можете

запихнуть куда по дальше. Если есть желающиеоплачивать безопасную сделку – я не против. При условии, что процент вычитается

с вас.

1. Бюджет данноготворения - не ограничен... 2. Для тех, кто готовбросить другие заказы, и полностью заняться моим проектом бонус +20% от общей

суммы заказа.

3. Повторяюсь мне нужно качество.Поэтому я, каждый параметр готов оплачивать дополнительно, в качестве премии, отобщей суммы данной статьи. В зависимости от качества

Просто хорошо + словесное спасибо не было претензий. Пункт принят без доработки+ 5% Отлично выполнили с первого раза +10% За сдачу раньше оговоренного срока (+1% задень перевыполнения плана)Для тех, кто умеет рисовать или владеетспец ПО готов оплачивать иллюстрирование. По количеству изображений. Цену за

1шт оговариваем сразу.

Также за плохое выполнение

2. Психованным,нервным, невнимательным, безграмотным, ленивым и тем, кому по ХРЕН на качество своего труда (главное деньги) Здесь не чего делать…

3. Мне по фигу какой увас там рейтинг, и сколько отзывов вы сами себе написали.

4. Человек должен непросто понимать, что там написано ему должно быть еще и интересно получать

необходимую ЕМУ информацию. Поэтому мне нужны понимающие, грамотные и быстро обучаемые специалисты, и самым главным критерием здесь является быстрая обучаемость и понимание того, что я хочу от вас. 5. Мне проще взятьнеопытного новичка и дать ему раздел по проще, а потом провести с ним работу

над ошибками. Нежели слушать, то какой вы профи и как хорошо владеете пером. 6. Цену за 1000 знназываете вы сами + цену за подбор ключевиков + цену за 1шт иллюстрации…

НАПРИМЕР, 300Р ЗА1000зн + 100р за Ключевики на 1 статью + 50р 1шт иллюстрации

7. Стоимость вашейработы будет соответствовать вашему уровню, в соответствие с которым вы будете

получать более или менее сложные разделы и т.д. 8. В дальнейшем оплатунельзя будет пересмотреть. Поэтому оценивайте свои силы реально..

Оплата возможна как сдельная так и почасовая. В зависимости от вашей

Небольшие недочеты.Готов обсудить вашипредложения и ответить – на все интересующие вас вопросы.квалификации и навыков, а также темпа и продуктивности вашей работы.

Если вы считаете себя гуру в данной тематике, то мы с радостью примем вас в свой коллектив на равных правах…

Более подробно что, как и по чем спрашивайте