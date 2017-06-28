Требуется написать описания для товаров интернет-магазина

Ищу человека, который грамотно напишет 10 статей. Тематика разная - о растениях животных, диетах. Срдений объем 1 статьи - 5-9 тыс. зн. Стоимость 30р/1000 зн. Требования: высокая уникальность текста, грамотность и содержательность.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин интим тематики!
Нужно будет писать описания для товаров, будут примеры описания, видео.
Нужно чтобы описания были разные, понятные для человека. Описаний будет много, под разные товары могут быть разные объемы(от 500 симв до 2-3 тыс). Товаров тоже будет много (от 200)
Просьба указывать цену за 1 тыс символов.
Возможно рерайт с примеров, надо смотреть как лучше будет получаться
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