Нужен копирайтер для написания статьи. Восточная тематика.

КопирайтингЗавершен3 заявки183 просмотра
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Нужна статья для сайта alasha_kz. Ресторан в восточной тематике 

1 статья 2000 знаков. Высокая уникальность по Advego. 

Тема статьи: Вечернее шоу в нашем ресторане "Алаша" 

Нужно написать про восточные танцы и восточных канатоходцах. 

ТЗ будет выслано после согласования стоимости работ. 

Прошу указать цены.

6 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Guru_texta
Сергей 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
56 отзывов
6 лет назад
$3
3 дня
Спасибо за статью, привлекательный текст. Написана была в срок. Готов переделать если не совсем подходит.
Сотрудничеством доволен. Всем рекомендую.