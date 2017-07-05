Нужен копирайтер для написания статьи. Восточная тематика.

Магазин интим тематики! Нужно будет писать описания для товаров, будут примеры описания, видео. Нужно чтобы описания были разные, понятные для человека. Описаний будет много, под разные товары могут быть разные объемы(от 500 симв до 2-3 тыс). Товаров ...