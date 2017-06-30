Нужна статья

КопирайтингЗавершен10 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема: купирование ушей и купирование хвоста у щенка. по 3000 збп. (всего 6000 збп). Обязательно наличие ключевых слов (добавляете сами) выделенных жирным шрифтом

6 лет назад
7156519
Сергей 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
lili2525
Наталья 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов
6 лет назад
$5
2 дня
Советую данного исполнителя
Рекомендую Сергея! Отличный заказчик)