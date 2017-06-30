Продвинуть сайты тематическими статьями

$9
КопирайтингЗакрыт1 заявка462 просмотра
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Сайты tehmaster2008.ru и фабрика-техмастер.рф - серийное производство и продажа торгового оборудования в Новосибирске, изготовление под заказ - торгово-выставочное оборудование для магазинов, оборудование торговых холодильников, металлоизделия, металлообработка, плазменная резка, полимерная порошковая окраска.

Регион: НСО, Новосибирск. Интересует низкая цена.

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Требования к исполнителю:

- Только из г. Новосибирска, проживающего (работающего) в районе пл. Маркса - ул. Титова (ост. Танкистов).

- В обращении сразу указывайте свой адрес (если этого нет - расцениваем как спам).

- В офис компании не звонить и не писать!!!

6 лет назад
SSoloview
Сергей 
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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