Тексты для сайта по высокотехнологичному оборудованию

Необходимо написать более 1500 статей для нового проекта,состоящего из 6 полноценных и самостоятельных сайтов … [list][*]1) Оптимизация и раскрутка своего проекта в интернете [*]2) «Программный вопрос» [*]3) «Заработок в интернете» [*]4) «Все о создание сайта» [/list]Остальные темы буду прорабатывать ...
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Добрый день.
Компания занимается:
* обеспечивает предприятия, научно-исследовательские институты, лаборатории высокотехнологичным оборудованием, расходными материалами и технологиями
* предлагает инновационные решения для исследований, разработки и производства в области биотехнологии, фармацевтики, ветеринарии и микроэлектроники
Вы должны хорошо разбираться в вопросе.
- Оборудование для контроля чистоты технический масел.
- Дезинфицирующие средства.
- Системы фильтрации и очистки воды.
- Лабораторная фильтрация и т.д.
Примерный каталог в приложении.
Без профильного образования смысла писать, думаю, нет. Требования очень высокие, разобраться по ходу дела не получится.
В отклике просьба сразу писать вашу цену за 1 000 знаков.
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