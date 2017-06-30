Требуется копирайтер

Нужны копирайтеры и рерайтеры для написания 200 статей на тему криптовалюты. Обязательно хоть какое то представление, знание терминов, понимание что это такое, в идеале опыт пользования криптовалютой (кошелек, биржа..)Варианты выполнения - выберите для себя:[list][*]переводы статей ...