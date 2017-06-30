Сео копирайтинг, нужны качественные статьи на сайт

КопирайтингЗакрыт14 заявок224 просмотра
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Сео копирайтинг, нужны качественные статьи на сайт

печатник-спб .рф

Требуется описать качественно (САМОЕ ГЛАВНОЕ ГРАМОТНО) все услуги около 30 штук, цена за статью 200 р.

Длина 3000 символов, уникальность 100% , использовать надо будет ключевые слова которые напишу.

Присылайте ваше портфолио, буду расматривать

6 лет назад
petek568
Алексей 
26 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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