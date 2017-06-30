Копирайтинг на английском

Нужен пользователь с прокачанным аккаунтом на сайте [url=http://otzovik.com/reviews/avtosalon_inkom-avto_russia_moscow]http://otzovik.com[/url] с большой репутацией. Нужно будет добавить положительный отзыв на страницу. Оставьте пожалуйста ссылки на Ваши отзывы и аккаунт. Текст отзыва отправлю выбранному исполителю