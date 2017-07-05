Написание статьи

$1
КопирайтингЗавершен16 заявок236 просмотров
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Необходимо написать статью на тему: Упражнения для спины

Техническое задание:

Основной ключ

Упражнения для спины

 

Дополнительные ключи

в домашних условиях

в тренажерном зале

при грыже поясничного отдела позвоночника

при грыжах позвоночника

с гантелями

при сколиозе

при остеохондрозе

 

Объем статьи

 

5000 зпб

 

Перед тем как отправить на проверку

 

1. ​ ​Проверьте уникальность по ​т​екст ру ​— от 95%.

2. ​ ​Проверьте пересечение с другими источниками по ​т​екст ру ​— не более 20%.

3. ​ ​Прочитайте статью вслух — если где-то споткнулись — перепишите.

4.          Фото брать https://yandex.ru/images/

6 лет назад
Eduard_Ukuhe
Эдуард 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lili2525
Наталья 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов
6 лет назад
$4
2 дня
Все отлично и в срок. Рекомендую!
Эдуард отличный заказчик! Оплата в срок! Спасибо)
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