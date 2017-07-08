Требуется копирайтер с опытом работы в сфере фармакологии. Необходимо написать 30 текстов. Автоответы - сразу в мусорку. Обязательное условия: наличие скайпа, общение голосом. Если вы хотите оставить заявку на рассмотрение вашей кандидатуры, то сразу оставляйте цену за ваши ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Придумать описания к группам в соц. сети.
Короткие, по 1-2 предложения к каждой группе. Всего надо 200 штук. Контент в группах на темы полезных советов, лечение народными средствами, красота, здоровье, рукоделие.
Описания должны заинтересовывать пользователя и побуждать присоединиться к группе.
Пример: Лучшие рецепты и идеи для любой хозяйки! Всё самое интересное! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!! У нас много идей, советов и рецептов на все случаи жизни!
К заявке прилагайте один ваш вариант описания. Исполнителя буду выбирать исходя из вашей креативности.
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