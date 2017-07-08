Придумать описания к группам в соц. сети.

Короткие, по 1-2 предложения к каждой группе. Всего надо 200 штук. Контент в группах на темы полезных советов, лечение народными средствами, красота, здоровье, рукоделие.

Описания должны заинтересовывать пользователя и побуждать присоединиться к группе.

Пример: Лучшие рецепты и идеи для любой хозяйки! Всё самое интересное! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!! У нас много идей, советов и рецептов на все случаи жизни!

К заявке прилагайте один ваш вариант описания. Исполнителя буду выбирать исходя из вашей креативности.