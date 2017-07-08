Придумать описания к группам в соц. сети

$33
КопирайтингЗавершен11 заявок273 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Придумать описания к группам в соц. сети. 

Короткие, по 1-2 предложения к каждой группе. Всего надо 200 штук. Контент в группах на темы полезных советов, лечение народными средствами, красота, здоровье, рукоделие. 

Описания должны заинтересовывать пользователя и побуждать присоединиться к группе.

Пример: Лучшие рецепты и идеи для любой хозяйки! Всё самое интересное! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!! У нас много идей, советов и рецептов на все случаи жизни!

 К заявке прилагайте один ваш вариант описания. Исполнителя буду выбирать исходя из вашей креативности. 

6 лет назад
oliverr
Оля 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Grey_Warden
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$33
4 дня
Отличное и очень ответственное выполнение заказа, я очень довольна!!!
Было очень приятно сотрудничать с работодателем. Все на высоте!)
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