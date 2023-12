Автор-переводчик рецептов и статей на кулинарный сайт

Нужен автор на кулинарный сайт на постоянную работу.

Требования:

- Умение грамотно переводить кулинарные тексты, рецепты. Английский не ниже int (все тонкости рецепта должны быть донесены верно, чтобы человек мог приготовить этот рецепт, должны быть соблюдены все меры, верно переданы ингредиенты);

- Грамотная русская речь;

- Опыт в кулинарии;

- Умение писать свои рецепты и статьи приветствуется;

- Умение работать в админке сайта;

- 3 рецепта в день, 1 статья в неделю, 2 совета (небольших) в неделю. Время для работы вы выбираете сами.

Оплата:

- 20 р за 1к знаков без пробелов фиксированно. Ориентировочно это будет 4 тысячи в месяц (сотрудничество долгосрочное).

Пример рецепта: http://hulinaria.com/recept/1372-domashnyaya-buzhenina.html

Пример статьи: http://hulinaria.com/articles/1503-vkusno-li-gotovyat-v-restorane-myasnoy-zvezdy.html

Пример совета: http://hulinaria.com/cooking-tips/1482-kak-pravilno-varit-ris.html

Примеры даны, чтобы вы понимали объемы и оформление.

Рецепты могут быть как большими так и маленькими, статьи тоже. Совет может быть совсем небольшим, главное - чтобы была раскрыта тема.

В заявке написать перевол тестового задания, а также указать соответствие другим пунктам требований выше

Ingredients200g caster sugar

100g ground almond

50g panko crumbs, slightly stale breadcrumbs or cake crumb

Finely grated zest of 2 unwaxed oranges

Finely grated zest of 1 unwaxed lemon

1 ½ tsp baking powder

200ml sunflower oil

4 eggsFor the syrup:

Juice of 2 oranges

Juice of 1 lemon

90g caster sugar

1 cinnamon stick

2 cloves

2 star anise

½ tbsp orange blossom water

Icing sugar for dusting

Method1. Line and grease a 21cm spring-form cake tin.2. Mix together the sugar, almonds, panko crumbs, both zests and baking powder.3. In a separate bowl whisk together the eggs and the oil.4. Pour onto the almond mixture and mix.5. Pour the mixture into the prepared cake tin and place into a cold oven. (At this point make the syrup)6. Turn on to 180°C and bake for 40-45 minutes until a skewer inserted into the centre comes out clean.7. Cool in the tin for 5 minutes then turn out onto a plate.8. While the cake is warm, pierce it all over with a wooden skewer or toothpick and pour on some of the syrup.9. Keep spooning over more syrup every now and then until it's all been absorbed.For the syrup:1. Make the syrup by adding all the ingredients except the orange blossom water into a saucepan. Bring gently to the boil stirring to dissolve the sugar whilst allowing the liquid to thicken to a syrupy consistency.2. Add the orange blossom water and remove the spices which can be used to decorate the cake.3. Set aside till cake ready. To serve, dust with icing sugar and serve on a cake stand with Greek yoghurt or crème fraiche and summer berries.