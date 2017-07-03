Написать текст для посадочной страницы

КопирайтингЗакрыт9 заявок161 просмотр
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Текста не много в сумме 1000 символов +/- 

Описать надо креативно кратко, но содержательно суть бонусного предложения компании. 

Текстом надо донести идею максимально понятно и интересно.

Описание концепции задачи предоставлю по результатам отбора.

От кандидатов требуются следующие скилы:

- рекламные текста

- продающие статьи

- текста для лендингов и презентаций

- нейминг и лозунги

- SEO текста

По результатам выполнения этой работы будет определено дальнейшее ПОСТОЯННОЕ сотрудничество. 

6 лет назад
allienka
Алена 
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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