Написание пары десятков текстов на тематику "Медицинский туризм в США"

Добрый день, уважаемые творческие люди, у которых есть много свободного времени.

Есть задача - написание пары десятков текстов под проект о путешествиях в Америку.

Целевая аудитория - молодые женщины, часто молодые мамы, некоторые

разделы в нем будут о беременности.

Есть список готовых статей, больше 500, пожалуй, скопированных с другого

сайта. По ним нужно сделать рерайт + копирайт. Почему так?

Подразумевается, что Вы сделаете глубокий рерайт статьи, проанализируете

интернет и дополните информацию еще из парочки источников. Статьи почти все есть, то есть Ваша работа - 80% рерайт и 20% копирайт с других источников

Тексты пишите Вы, публикует другой человек. Картинки не нужны.

Ожидается, что Вы сможете подготовить около 3-х статей в день (по 2-3к символов), если сможете больше - отлично

На данный момент готов платить 1$/1000 символов.

Более склоняюсь к копирайтеру женского пола, так как женщина лучше опишет взгляды целевой аудитории.

Также предпочту исполнителя из Украины для удобства оплаты труда.

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте подзаголовки в тексте. В подзаголовках постарайтесь не использовать слова из названия статьи.

Делайте подзаголовки для каждой статьи как можно разнообразнее!

Требования к тексту.

Никакой воды, какая может быть вода в 2017 году?

Орфографические ошибки - https://tech.yandex.ru/speller/

Уникальность по ETXT - не ниже 95%

Уникальность по Advego - не ниже 95%

Тошноту документа (количество повторений одного слова) по http://advego.ru/text/seo/ - академическая тошнота не больше 7,5%, тошнота по слову - не больше 2.5%