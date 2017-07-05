Необходимо написать статью на тему: Упражнения для спины Техническое задание: Основной ключ Упражнения для спины Дополнительные ключи в домашних условиях в тренажерном зале при грыже поясничного отдела позвоночника при грыжах позвоночника с гантелями при сколиозе при остеохондрозе Объем статьи 5000 зпб Перед тем как отправить ...
Написание пары десятков текстов на тематику "Медицинский туризм в США"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые творческие люди, у которых есть много свободного времени.
Есть задача - написание пары десятков текстов под проект о путешествиях в Америку.
Целевая аудитория - молодые женщины, часто молодые мамы, некоторые
разделы в нем будут о беременности.
Есть список готовых статей, больше 500, пожалуй, скопированных с другого
сайта. По ним нужно сделать рерайт + копирайт. Почему так?
Подразумевается, что Вы сделаете глубокий рерайт статьи, проанализируете
интернет и дополните информацию еще из парочки источников. Статьи почти все есть, то есть Ваша работа - 80% рерайт и 20% копирайт с других источников
Тексты пишите Вы, публикует другой человек. Картинки не нужны.
Ожидается, что Вы сможете подготовить около 3-х статей в день (по 2-3к символов), если сможете больше - отлично
На данный момент готов платить 1$/1000 символов.
Более склоняюсь к копирайтеру женского пола, так как женщина лучше опишет взгляды целевой аудитории.
Также предпочту исполнителя из Украины для удобства оплаты труда.
ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте подзаголовки в тексте. В подзаголовках постарайтесь не использовать слова из названия статьи.
Делайте подзаголовки для каждой статьи как можно разнообразнее!
Требования к тексту.
Никакой воды, какая может быть вода в 2017 году?
Орфографические ошибки - https://tech.yandex.ru/speller/
Уникальность по ETXT - не ниже 95%
Уникальность по Advego - не ниже 95%
Тошноту документа (количество повторений одного слова) по http://advego.ru/text/seo/ - академическая тошнота не больше 7,5%, тошнота по слову - не больше 2.5%
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