Написать отзыв о интернет магазине

Нужно написать отзыв о Artfur.com - интернет-магазин шуб (необязательно чтобы вы пользовались этим магазином, используйте импровизацию и другие отзывы)

Требования:

Ваше общее впечатление в двух словах (пару слов)

Сам отзыв - 1000-1500 знаков без пробела.

Плюсы - минусы (опять пару слов)

Дайте оценки по 5-и бальной шкале этим критериям:

Качество: Ассортимент: Цены: Обслуживание: Удобство:

Уникальность не ниже 90%