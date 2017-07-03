Написать отзыв о интернет магазине

Нужно написать отзыв о Светодиодной спиннере Panawealth (необязательно чтобы вы пользовались этим продуктом, используйте импровизацию и другие отзывы) [b][u]Требования: [/u][/b]Ваше общее впечатление в двух словах (пару слов) Сам отзыв - 1000-1500 знаков без пробела. Плюсы - минусы (опять пару слов) Дайте ...
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Нужно написать отзыв о Artfur.com - интернет-магазин шуб (необязательно чтобы вы пользовались этим магазином, используйте импровизацию и другие отзывы)
Требования:
Ваше общее впечатление в двух словах (пару слов)
Сам отзыв - 1000-1500 знаков без пробела.
Плюсы - минусы (опять пару слов)
Дайте оценки по 5-и бальной шкале этим критериям:
Качество: Ассортимент: Цены: Обслуживание: Удобство:
Уникальность не ниже 90%
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