Надо написать текст по тз про пиломатриалы

КопирайтингЗакрыт6 заявок189 просмотров
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https://docs.google.com/document/d/1f9wT3-vJ71PwZWomE2nNYjbPICr6cb6AEoazA9FiNIw/edit

пишите цену и сроки . Если готовы - сразу высылайте на, только цену согласуем. 

6 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад