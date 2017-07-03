Надо написать текст по тз про пиломатриалы

Добрый день, уважаемые творческие люди, у которых есть много свободного времени. Есть задача - написание пары десятков текстов под проект о путешествиях в Америку. Целевая аудитория - молодые женщины, часто молодые мамы, некоторые разделы в нем ...
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https://docs.google.com/document/d/1f9wT3-vJ71PwZWomE2nNYjbPICr6cb6AEoazA9FiNIw/edit
пишите цену и сроки . Если готовы - сразу высылайте на, только цену согласуем.
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