Разработка текстов для рассылки

Добрый день, уважаемые творческие люди, у которых есть много свободного времени. Есть задача - написание пары десятков текстов под проект о путешествиях в Америку. Целевая аудитория - молодые женщины, часто молодые мамы, некоторые разделы в нем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Наша компания выводит новый продукт на рынок США, для этого продукта требуется разработать шаблоны писем для отправки клиенту.
Мы будем отправлять нашим клиентам цепочку с 2х писем через определённое время после покупки нашего товара на торговой площадке Amazon в США.
Информация о продукте:
Название: слайсер для овощей (ломтерезка).
Письмо №1:
Письмо отправляется через 1 день после покупки продукта, на этом этапе клиент еще не получил наш продукт.
Цель письма:
1) Поблагодарить клиента за сделанный у нас заказ.
2) Дать ему несколько полезных советов (фишек) о использовании нашего продукта, эту информацию мы предоставим, но ее нужно будет переформатировать под ваш стиль написания.
3) Дать понять клиенту, что это не просто письмо, а что мы действительно заботимся о наших клиентах и этот клиент очень важен для нас.
Задача:
1) Составить цепляющий заголовок письма (он же тема письма) в соответствии с тематикой письма, чтобы заставить клиента кликнуть и прочесть письмо.
2) Составить тело письма в соответствии с вышеописанными целями.
Материалы для письма:
Совет 1: Для нарезки под определенным углом первый надрез нужно сделать ножом.
Совет 2: Томаты лучше разрезать пополам и удалить плодоножку.
Совет 3: Для облегчения нарезки твердых овощей как морковь, свекла и т.д. их можно положить в микроволновку на 1-2 минуты.
Письмо №2:
Письмо отправляется через 7 дней после получения продукта, на этом этапе клиент уже получил и использовал наш продукт.
Цель письма:
1) Дать понять клиенту, что мы заботимся о качестве нашего продукта и его мнение очень важно для нас.
2) Нужно лаконично попросить клиента ответить нам на это письмо его отзывом о нашем продукте.
Задача:
1) Составить цепляющий заголовок письма (он же тема письма) в соответствии с тематикой письма, чтобы заставить клиента кликнуть и прочесть письмо.
2) Составить тело письма в соответствии с вышеописанными целями.
Доп. информация:
Имя клиента: Джон (или можно свое)
Название продукта: Слайсер для овощей
Требования к длине текста:
Язык: Русский
Заголовок: не более чем 100 символов.
Текст письма: не более чем 700 символов.
Текст должен быть читабельным и отформатирован.
Можете так же проявлять инициативу и предлагать свои варианты вопреки нашим требованиям, такие варианты мы будем так же рассматривать.
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