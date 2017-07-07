Разработка текстов для рассылки

# 1 — $ 10 # 2 — $ 5

Здравствуйте,

Наша компания выводит новый продукт на рынок США, для этого продукта требуется разработать шаблоны писем для отправки клиенту.

Мы будем отправлять нашим клиентам цепочку с 2х писем через определённое время после покупки нашего товара на торговой площадке Amazon в США.

Информация о продукте:

Название: слайсер для овощей (ломтерезка).

Письмо №1:

Письмо отправляется через 1 день после покупки продукта, на этом этапе клиент еще не получил наш продукт.

Цель письма:

1) Поблагодарить клиента за сделанный у нас заказ.

2) Дать ему несколько полезных советов (фишек) о использовании нашего продукта, эту информацию мы предоставим, но ее нужно будет переформатировать под ваш стиль написания.

3) Дать понять клиенту, что это не просто письмо, а что мы действительно заботимся о наших клиентах и этот клиент очень важен для нас.

Задача:

1) Составить цепляющий заголовок письма (он же тема письма) в соответствии с тематикой письма, чтобы заставить клиента кликнуть и прочесть письмо.

2) Составить тело письма в соответствии с вышеописанными целями.

Материалы для письма:

Совет 1: Для нарезки под определенным углом первый надрез нужно сделать ножом.

Совет 2: Томаты лучше разрезать пополам и удалить плодоножку.

Совет 3: Для облегчения нарезки твердых овощей как морковь, свекла и т.д. их можно положить в микроволновку на 1-2 минуты.

Письмо №2:

Письмо отправляется через 7 дней после получения продукта, на этом этапе клиент уже получил и использовал наш продукт.

Цель письма:

1) Дать понять клиенту, что мы заботимся о качестве нашего продукта и его мнение очень важно для нас.

2) Нужно лаконично попросить клиента ответить нам на это письмо его отзывом о нашем продукте.

Задача:

1) Составить цепляющий заголовок письма (он же тема письма) в соответствии с тематикой письма, чтобы заставить клиента кликнуть и прочесть письмо.

2) Составить тело письма в соответствии с вышеописанными целями.

Доп. информация:

Имя клиента: Джон (или можно свое)

Название продукта: Слайсер для овощей

Требования к длине текста:

Язык: Русский

Заголовок: не более чем 100 символов.

Текст письма: не более чем 700 символов.

Текст должен быть читабельным и отформатирован.

Можете так же проявлять инициативу и предлагать свои варианты вопреки нашим требованиям, такие варианты мы будем так же рассматривать.