Маленький отзыв

Нужно написать отзыв о Светодиодной спиннере Panawealth (необязательно чтобы вы пользовались этим продуктом, используйте импровизацию и другие отзывы)

Требования:

Ваше общее впечатление в двух словах (пару слов)

Сам отзыв - 1000-1500 знаков без пробела.

Плюсы - минусы (опять пару слов)

Дайте оценки по 5-и бальной шкале этим критериям:

Оригинальность: Качество: Упаковка: Удобство:

Уникальность не ниже 90%