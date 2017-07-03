Маленький отзыв

КопирайтингЗакрыт10 заявок172 просмотра
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Нужно написать отзыв о Светодиодной спиннере Panawealth (необязательно чтобы вы пользовались этим продуктом, используйте импровизацию и другие отзывы) 

Требования:

Ваше общее впечатление в двух словах (пару слов)

Сам отзыв - 1000-1500 знаков без пробела. 

Плюсы - минусы (опять пару слов)

Дайте оценки по 5-и бальной шкале этим критериям: 

Оригинальность: Качество: Упаковка: Удобство:

Уникальность не ниже 90% 

6 лет назад
Blohdan
Данила 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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