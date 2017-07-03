Тексты на туристическую тематику

Нужно написать отзыв о Artfur.com - интернет-магазин шуб (необязательно чтобы вы пользовались этим магазином, используйте импровизацию и другие отзывы) [u][b]Требования:[/b][/u] Ваше общее впечатление в двух словах (пару слов) Сам отзыв - 1000-1500 знаков без пробела. Плюсы - минусы (опять пару ...