Ищу копирайтера для написания текстов на сайт про диеты и схожие женские темы. Важно: при отклике на проект присылайте примеры написанных статей. Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов - ...
Написать статью - отзыва о товаре. Креатив
Всем добра.
Нужна статья в формате отзыва о товаре.
Есть приблизительный план. Нужно красиво подать.
Желательно наличие аналитического склада ума, креативность, отточенные копирайтерские навыки. Без этих качеств написание нужного мне текста превратится в мыльную оперу с грустным финалом. Поэтому, если привыкли писать типа "копирайты" - рерайты из нескольких источников и качество текстов меряете процентом уника и тошнотворностью - не тратье свое и мое время.
в общем, ищу профи
Тема: товары для здоровья. (детальней в личке)
с ув.
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