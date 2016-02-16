Написать статью - отзыва о товаре. Креатив

Всем добра.

Нужна статья в формате отзыва о товаре.

Есть приблизительный план. Нужно красиво подать.

Желательно наличие аналитического склада ума, креативность, отточенные копирайтерские навыки. Без этих качеств написание нужного мне текста превратится в мыльную оперу с грустным финалом. Поэтому, если привыкли писать типа "копирайты" - рерайты из нескольких источников и качество текстов меряете процентом уника и тошнотворностью - не тратье свое и мое время.

в общем, ищу профи

Тема: товары для здоровья. (детальней в личке)

с ув.