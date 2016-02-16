Требуется написать 20 шт. описаний определенных магазинов и компаний в течение недели, с последующим размещением текстов на сайте. Уникальный текст – 1200 знаков без пробелов + 3 фото. Список компаний будет предоставлен. Оставляйте номера скайпа ...
Написать текст в блог о зарубежной недвижимости
Нужно писать тексты для блога о зарубежной недвижимости.
ТЗ к тексту и тема в прикрепленных файлах.
Условия:
Условияработы:
- Базоваяставка для начала 1.0 - 1.5$ за 1000 знаков без пробелов (все зависит от вашего
уровня написания статей и соблюдения ТЗ). После того как сработаемся будут премии
и возможно повышение оплаты, а это будет завесить от качества ваших статей и
увеличение базы подписчиков.
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