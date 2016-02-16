Написать текст в блог о зарубежной недвижимости

Нужно писать тексты для блога о зарубежной недвижимости.

ТЗ к тексту и тема в прикрепленных файлах.

Условия:

Условияработы:

- Базоваяставка для начала 1.0 - 1.5$ за 1000 знаков без пробелов (все зависит от вашего

уровня написания статей и соблюдения ТЗ). После того как сработаемся будут премии

и возможно повышение оплаты, а это будет завесить от качества ваших статей и

увеличение базы подписчиков.