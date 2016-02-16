Описания компаний

Требуется написать 20 шт. описаний определенных магазинов и компаний в течение недели, с последующим размещением текстов на сайте. Уникальный текст – 1200 знаков без пробелов + 3 фото. Список компаний будет предоставлен. Оставляйте номера скайпа для связи ЗДЕСЬ.

НЕ ПИСАТЬ В СКАЙП, НЕ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ, ЕСЛИ ВАС ВЫБРАЛИ – ВАМ НАПИШУТ.