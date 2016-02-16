Копирайт 10 статей по 2000 символов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок315 просмотров

Требуется копирайтер для написания 10 актуальных новостей о жизни известных личностей.

Работа заключается в отслеживании аккаунтов знаменитостей в соц.сетях (таких как Twitter, Instagram и т.п. ), поиске событий, создании самого свежего, уникального контента из 10 постов и размещения их на сайте.

Если у Вас менее 10 положительных отзывов, просьба не добавлять заявку.

9 лет назад
Tayler
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров