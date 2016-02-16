Копирайт 10 статей по 2000 символов

Требуется копирайтер для написания 10 актуальных новостей о жизни известных личностей.

Работа заключается в отслеживании аккаунтов знаменитостей в соц.сетях (таких как Twitter, Instagram и т.п. ), поиске событий, создании самого свежего, уникального контента из 10 постов и размещения их на сайте.

Если у Вас менее 10 положительных отзывов, просьба не добавлять заявку.