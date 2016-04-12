Три описания товара

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Завершен14 заявок109 просмотров

На фотографиях три модели различных очков, необходимо сделать описание.

Размер описание 500-700 символов

9 лет назад
Gastovich
40 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$3
2 дня
Марианна отлично справилась с заданием, привнесла свой "изюм" в текста, прекрасно! Тфу тфу тфу, не буду перехваливать))
Спасибо! Мне очень приятно с Вами работать! Хочу порекомендовать и другим копирайтерам сотрудничать с Игорем как солидным заказчиком и приятным в общении человеком.

Заявки фрилансеров

Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад