Описание игровых автоматов

Здравствуйте, авторы!

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Ищу автора для описания игровых автоматов.

Предпочтение отдается тем, кто разбирается в технических характеристиках

игровых автоматов. Кто понимает разницу между барабанами, линиями, спинами,

скаттерами и вайлдами.

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. прошу подавать заявки только в том случае, если вы готовы расти в профессиональном плане, обладаете достойным словарным запасом, стремитесь учиться и не допускаете орфографических/пунктуационных ошибок.

Жду заявок со ссылками на портфолио и ценой за 1кз. общие требования в прикрепленном файле, есть еще несколько файлов с требованиями, которые вышлю исполнителю. работы действительно много и мне нужен профессионал своего дела