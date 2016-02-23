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Описание игровых автоматов
Здравствуйте, авторы!
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Ищу автора для описания игровых автоматов.
Предпочтение отдается тем, кто разбирается в технических характеристиках
игровых автоматов. Кто понимает разницу между барабанами, линиями, спинами,
скаттерами и вайлдами.
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. прошу подавать заявки только в том случае, если вы готовы расти в профессиональном плане, обладаете достойным словарным запасом, стремитесь учиться и не допускаете орфографических/пунктуационных ошибок.
Жду заявок со ссылками на портфолио и ценой за 1кз. общие требования в прикрепленном файле, есть еще несколько файлов с требованиями, которые вышлю исполнителю. работы действительно много и мне нужен профессионал своего дела
Заявки фрилансеров
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