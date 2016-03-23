Написать 11 текстов согласно ТЗ

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок197 просмотров

Написание текстов на тему открытия и регистрации бизнеса в Эмиратах. Необходимо написать 9 текстов согласно технического задания, общее количество символов 30K. Тексты должны быть качественными и глубоко разрывать тему. Техническое задание, можно спросить личным сообщеним.

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$45
4 дня
Качественный текст, сделанный в оговоренные сроки, Рекомендую всем.
Отличный заказ, приятное общение, грамотное ТЗ и быстрая оплата. Понравилось)

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

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