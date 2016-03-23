Написать 11 текстов согласно ТЗ

Доброго времени суток! Необходимо написать интересную и привлекательную статью, которую захочется читать и которой захочется делиться по теме одежды и костюмов с естественными анкорными ссылками. Статья размещаться на топовых площадках, типа Аргументы и Факты, Ведомости, ...