Здравствуйте, авторы! **************************************************************** Ищу автора для описания игровых автоматов. Предпочтение отдается тем, кто разбирается в технических характеристиках игровых автоматов. Кто понимает разницу между барабанами, линиями, спинами, скаттерами и вайлдами. ...
Написать 11 текстов согласно ТЗ
Написание текстов на тему открытия и регистрации бизнеса в Эмиратах. Необходимо написать 9 текстов согласно технического задания, общее количество символов 30K. Тексты должны быть качественными и глубоко разрывать тему. Техническое задание, можно спросить личным сообщеним.
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