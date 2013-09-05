Рерайт обзоров компьютерных программ

$250
КопирайтингЗакрыт4 заявки203 просмотра
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Требуется рерайт обзоров компьютерных программ.

Заказ — более 100 статей

Требования к статьям:

- 1–1,5к знаков без пробелов

- доступность текстов

- высокая уникальность

Требования к кандидату:

- ответственность

- адекватность

- грамотность

- хороший слог

- опыт рерайтинга

Структура рерайта:

1) название программы и 1–2 ключевых предложения о ней.

2) описание программы (напр. описание основных функции, компонентов и т.д.)

- желательно вставить список

- писать понятной для рядового пользователя языком

3) системные требования (1–2 предложения)

Оплата:

- проводится по WebMoney на WMR кошелек

- предоплата (по индивидуальной договоренности)

- рерайтинг — 27р. за 1000 символов (без пробелов). Цена окончательная.

Со всеми, кто меня заинтересует, свяжусь самостоятельно.

10 лет назад
rs988
Роман 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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