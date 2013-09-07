Здравствуйте! Нужно несколько человек для расшифровки большого интервью, каждому в руки по 40–45 минут записи. Главное условие — дословная транскрибация, со всеми оговорками и «корявостями» речи. Качество звука на четверку. Цена 7 руб — 1 мин. Срок на выполнение работы ...