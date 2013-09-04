Копирайт-тематика праздники,рестораны

$100
КопирайтингЗакрыт16 заявок277 просмотров
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Требуется копирайтер с большим опытом работы, желательно - женщина/девушка,

знающая тематику праздников и ресторанов (еды).

За 5.09 нужно написать контент на сайт по банкетным залам, в общем - около 14 тыс. символов.

Будут переданы материалы с подробным описанием тезисов и содержания страниц, то есть подробное ТЗ.

При удачном сотрудничестве - постоянные заказы.

Стоимость ~3$/1000 символов, возможна предоплата / безопасная сделка.

+ бонус за качественную работу (до 20% от стоимости работы)

Жду ваших предложений!

P.S. Пожалуйста, указывайте примеры работ на сходную тематику.

10 лет назад
insget
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов(-1)
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