rs988

Роман rs988

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт обзоров компьютерных программ

    $250

    Надо сделать более 100 рерайтов обзоров для программ. Требования к обзорам: - 1–1,5к знаков без пробелов - доступность текстов - высокая уникальность Требования к кандидату: ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтинг и постинг статей

    $500

    Здравствуйте уважаемые пользователи! Требуется 1-2 ОТВЕТСТВЕННЫХ человека для рерайтинга и постинга статей на постоянной основе. Тематика - интернет технологии, безопасность. Статьи для рерайта предоставляются. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт обзоров компьютерных программ

    $100

    Требуется грамотный!!! рерайт обзоров компьютерных программ. Заказ - 60-80 статтей Требования к статьям: - 1-1,5к знаков без пробелов - доступность текстов - высокая уникальность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищу рерайтеров

    $50

    Ищу человека (возможно 2-3) для рерайтинга русских текстов. По текстах: - тематика: IT, безопасность, компьютеры. - размер от 1000 до 2000 символов (проверка по Адвего) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
9 баллов
9 лет назад
IT-тексты
Задание выполнялось вовремя, оплата соответственно.
Спасибо Александру за работу. Зарекомендовал себя как толковый рерайтер. Все предложенные ему работы выполняет очень хорошо. Приятно работать с такими людьми. Буду продолжать сотрудничество.
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Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Ищу рерайтеров
Хороший заказчик. Мои искренние рекомендации.
Выполненной работой был полностью удовлетворен. Все сделано быстро, грамотно и со вкусом!
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