Надо сделать более 100 рерайтов обзоров для программ. Требования к обзорам: - 1–1,5к знаков без пробелов - доступность текстов - высокая уникальность Требования к кандидату: ...
- $250Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется рерайт обзоров компьютерных программ. Заказ — более 100 статей Требования к статьям: - 1–1,5к знаков без пробелов - доступность текстов - высокая уникальность ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте уважаемые пользователи! Требуется 1-2 ОТВЕТСТВЕННЫХ человека для рерайтинга и постинга статей на постоянной основе. Тематика - интернет технологии, безопасность. Статьи для рерайта предоставляются. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется грамотный!!! рерайт обзоров компьютерных программ. Заказ - 60-80 статтей Требования к статьям: - 1-1,5к знаков без пробелов - доступность текстов - высокая уникальность ...Закрыт12 лет назад
Рерайт текстов от на 1-2к. знаков на русском.Завершен12 лет назад
- $50
Ищу человека (возможно 2-3) для рерайтинга русских текстов. По текстах: - тематика: IT, безопасность, компьютеры. - размер от 1000 до 2000 символов (проверка по Адвего) ...Завершен12 лет назад