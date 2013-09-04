Рерайт обзоров компьютерных программ

Надо сделать более 100 рерайтов обзоров для программ.

Требования к обзорам:

- 1–1,5к знаков без пробелов

- доступность текстов

- высокая уникальность

Требования к кандидату:

- ответственность

- адекватность

- грамотность

- хороший слог

- опыт рерайтинга

Структура рерайта:

1) название программы и 1 КЛЮЧЕВОЕ предложения о ней.

2) описание программы (напр. описание основных функции, компонентов и т.д.)

- можно вставить список

- писать понятной для рядового пользователя языком

3)никаких системных требований

Оплата:

- проводится по WebMoney, Яндекс-Деньги

- предоплата (по индивидуальной договоренности)

- рерайтинг — 27р. за 1000 символов (без пробелов). Цена окончательная.

Со всеми, кто меня заинтересует, свяжусь самостоятельно