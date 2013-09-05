Наполнение группы VK

Требуется копирайтер с большим опытом работы, желательно - женщина/девушка, знающая тематику праздников и ресторанов (еды). За 5.09 нужно написать контент на сайт по банкетным залам, в общем - около 14 тыс. символов. Будут переданы материалы с ...