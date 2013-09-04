Сео тексты

Надо сделать более 100 рерайтов обзоров для программ. Требования к обзорам: - 1–1,5к знаков без пробелов - доступность текстов - высокая уникальность Требования к кандидату: - ответственность - адекватность - грамотность - хороший слог - опыт рерайтинга Структура рерайта: 1) название программы и 1 КЛЮЧЕВОЕ предложения о ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
25–30 текстов по 2500–3000 знаков по ключевым словам
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