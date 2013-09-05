Копирайтер (описания товаров - бижутерия)

Нужен сегодня текст на 1500. Услуги по аренде строительной техники. Стоимость 50 руб. Ключи исполнителю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер, который будет писать описания к товарам (винтажная бижутерия). Объем каждого описания в знаках без пробелов - в среднем 500, плюс минут 200. Каждую неделю нужно от 15 до 25 описаний. Украшения все уникальные. Тут важно схватить идею украшения, а не просто описать его. Люди покупают не вещь, а некую историю (сказку), поэтому описание должно быть с фишкой. Понятно, что все описания таковыми сделать сложно, но нужно к этому стремиться. Человеку, который будет работать над проектом, нужно быть вовлеченным в тему, должно нравится писать о бижутерии.
Схема работы такова: за день два (возможно еще раньше) до того, когда нужны будут описания я отправляю ссылки на фотографии украшения плюс краткая информация о нем. На выходе получаю документы в word, каждый документ - одно описание. Исходя из этого, нужно, чтобы исполнительно был по большей части на связи и не пропадал, чтобы соблюдался определенный график работы.
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