Копирайтер (описания товаров - бижутерия)

Нужен копирайтер, который будет писать описания к товарам (винтажная бижутерия). Объем каждого описания в знаках без пробелов - в среднем 500, плюс минут 200. Каждую неделю нужно от 15 до 25 описаний. Украшения все уникальные. Тут важно схватить идею украшения, а не просто описать его. Люди покупают не вещь, а некую историю (сказку), поэтому описание должно быть с фишкой. Понятно, что все описания таковыми сделать сложно, но нужно к этому стремиться. Человеку, который будет работать над проектом, нужно быть вовлеченным в тему, должно нравится писать о бижутерии.

Схема работы такова: за день два (возможно еще раньше) до того, когда нужны будут описания я отправляю ссылки на фотографии украшения плюс краткая информация о нем. На выходе получаю документы в word, каждый документ - одно описание. Исходя из этого, нужно, чтобы исполнительно был по большей части на связи и не пропадал, чтобы соблюдался определенный график работы.