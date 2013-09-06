Всем привет! Необходимо написать 9 объявлении на разную тематику. Эти объявления будут в дальнейшем размещаться на разных сайтов бесплатных и платных объявлении (к примеру авито и сландо). Услуги будут следующими: Погрузочно-разгрузочные работы, Демонтаж различных ...