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КопирайтингЗавершен5 заявок227 просмотров
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Нужен сегодня текст на 1500. Услуги по аренде строительной техники. Стоимость 50 руб. Ключи исполнителю

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
str_labz
Алексей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Как всегда - оперативно, качественно, без замечаний. Спасибо! Когда нужно выручить, Алексей всегда поможет.
Очень доволен работой с Марианной! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Все супер!
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