Требуется копирайтер

КопирайтингЗакрыт13 заявок287 просмотров
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Требуется мастер текста для написания большого количества коммерческих статей. Очень большого количества статей. Объемы статей от 1.5 до 4 к. Расценки разные. Портфолио - наше все!

10 лет назад
May_Lier
Мая 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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