Статьи для сайта

Требуется сделать транскрипт трех интервью: http://www.youtube.com/watch?v=9k5AONP37RQ http://www.youtube.com/watch?v=_jaFqEBYoYY http://www.youtube.com/watch?v=GXWKf8QN6DM Пожалуйста, укажите бюджет и срок исполнения. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать несколько статей для сайта по интернет маркетингу. Сразу указывайте ваши цены за 1000 знаков. И покажите работы, если есть схожие статьи. Примеры просьба давать только на схожую тематику.
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