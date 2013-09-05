Универсальный рерайтер

Здравствуйте

Нахожусь в поисках человека, который возьмется за два направления деятельности:

1) рерайтить мои исходники - 30 рублей (WMR, ЯД)

2) рерайтить исходники, найденные самостоятельно - 35 рублей (WMR, ЯД)

Ключевых слов нет и не бывает.

Объем в день нужен 5-10 тысяч символов б.п., как договоримся.

Начать желательно сегодня, выходные по договоренности, меня не будет только в субботу.

Пишите предложения