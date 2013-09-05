Универсальный рерайтер

Требуется написать две статьи, уникальность 100%. требования во вложении.
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Здравствуйте
Нахожусь в поисках человека, который возьмется за два направления деятельности:
1) рерайтить мои исходники - 30 рублей (WMR, ЯД)
2) рерайтить исходники, найденные самостоятельно - 35 рублей (WMR, ЯД)
Ключевых слов нет и не бывает.
Объем в день нужен 5-10 тысяч символов б.п., как договоримся.
Начать желательно сегодня, выходные по договоренности, меня не будет только в субботу.
Пишите предложения
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