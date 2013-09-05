Тексты по достопримечательностям и событиям

Необходимо написание текстов по ремонту планшетов и сотовых телефонов(основные поломки), озвучьте цены за 1000 знаков Желателен опыт написания текстов на надобную тематику
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта flydex.ru, в рубрике "Что посмотреть", по каждому городу требуется написать по 4 шт самые популярные достопримечательности или объекты на которые стоит сходить и посмотреть.
Далее, тоже самое только на тему "Куда сходить" по 3-4 шт.
Для каждого "объекта" - текст в 1000-1200 символов. Оплата за такой текст: 40 рублей.
Получается, что для 1 города будет 3-4 объекта "Что посмотреть" и 3-4 объекта или события "Куда сходить".
В итоге, за 1 город оплачиваем 240-320 руб.
Города разные, иностранные, российские, украинские.. и другие.
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