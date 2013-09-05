Тексты по достопримечательностям и событиям

КопирайтингЗакрыт26 заявок288 просмотров
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Для сайта flydex.ru, в рубрике "Что посмотреть", по каждому городу требуется написать по 4 шт самые популярные достопримечательности или объекты на которые стоит сходить и посмотреть.

Далее, тоже самое только на тему "Куда сходить" по 3-4 шт.

Для каждого "объекта" - текст в 1000-1200 символов. Оплата за такой текст: 40 рублей.

Получается, что для 1 города будет 3-4 объекта "Что посмотреть" и 3-4 объекта или события "Куда сходить".

В итоге, за 1 город оплачиваем 240-320 руб.

Города разные, иностранные, российские, украинские.. и другие.

10 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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