Тексты по достопримечательностям и событиям

Для сайта flydex.ru, в рубрике "Что посмотреть", по каждому городу требуется написать по 4 шт самые популярные достопримечательности или объекты на которые стоит сходить и посмотреть.

Далее, тоже самое только на тему "Куда сходить" по 3-4 шт.

Для каждого "объекта" - текст в 1000-1200 символов. Оплата за такой текст: 40 рублей.

Получается, что для 1 города будет 3-4 объекта "Что посмотреть" и 3-4 объекта или события "Куда сходить".

В итоге, за 1 город оплачиваем 240-320 руб.

Города разные, иностранные, российские, украинские.. и другие.