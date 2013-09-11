Рерайт описаний товаров строительной тематики

КопирайтингЗавершен21 заявка299 просмотров
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Нужен рерайт описаний примерно у 100 товаров строительной тематики.

Уникальность текстов должна быть более 80-90% по Advego Plagiatus.

Просьба указывать стоимость за 1000 символов.

Пример описания:

Вышка-тура СВ-200 3.2/2.1

СВ-200 3.2/2.1 с высотой рабочей площадки 2.1 м и размером рабочей площадки 0,7х1,6 м используют для проведения строительных и ремонтных работ на высоте, а также для размещения инструментов и материалов в зоне работ. Помимо использования в гражданском и промышленном строительстве, их используют для обслуживания систем вентиляции здания, чистке стеклянных фасадов зданий.

Еще один пример:

Инвентарные шарнирно-панельные подмости ПКК-1

Подмости строительные или как их еще называют подмости каменщика с опорами, которые имеют опоры переменной высоты используются на объектах при строительстве, а именно при возведении стен жилых и не жилых зданий, высота стен которых не превышает 9 метров. Помимо этого можно использовать инвентарные подмости для монтажа блоков и сборных конструкций. Подмости сборно разборные состоят из трех частей: шарнирный блок, площадка и ограждение.

Подмости шарнирные могут эксплуатироваться в двух положениях. Первое - это сложенное состояние, где высота подмостей не превышает 1000 мм и разложенное - высота всей конструкции составляет 2000 мм.

Размеры подмостей в сложенном рабочем положении опор составляют - 5300х2300х1730, а поднятом положении опор габариты составляют - 5300х2300х2730, а при транспортировке строительные подмости имеют размеры - 5300х2300х1010.

10 лет назад
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