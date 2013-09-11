Рерайт описаний товаров строительной тематики

Нужны фрилансеры любых специальностей из любых регионов России, особенно из Москвы (Московской области), Санкт-Петербурга (или Ленинградской области), Казани (Татарстана), Калуги (Калужская область), Вологды (Вологодская область), Саратов (Саратовская область) для написания отзывов на яндекс-маркете. Оплата 40 ...
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Нужен рерайт описаний примерно у 100 товаров строительной тематики.
Уникальность текстов должна быть более 80-90% по Advego Plagiatus.
Просьба указывать стоимость за 1000 символов.
Пример описания:
Вышка-тура СВ-200 3.2/2.1
СВ-200 3.2/2.1 с высотой рабочей площадки 2.1 м и размером рабочей площадки 0,7х1,6 м используют для проведения строительных и ремонтных работ на высоте, а также для размещения инструментов и материалов в зоне работ. Помимо использования в гражданском и промышленном строительстве, их используют для обслуживания систем вентиляции здания, чистке стеклянных фасадов зданий.
Еще один пример:
Инвентарные шарнирно-панельные подмости ПКК-1
Подмости строительные или как их еще называют подмости каменщика с опорами, которые имеют опоры переменной высоты используются на объектах при строительстве, а именно при возведении стен жилых и не жилых зданий, высота стен которых не превышает 9 метров. Помимо этого можно использовать инвентарные подмости для монтажа блоков и сборных конструкций. Подмости сборно разборные состоят из трех частей: шарнирный блок, площадка и ограждение.
Подмости шарнирные могут эксплуатироваться в двух положениях. Первое - это сложенное состояние, где высота подмостей не превышает 1000 мм и разложенное - высота всей конструкции составляет 2000 мм.
Размеры подмостей в сложенном рабочем положении опор составляют - 5300х2300х1730, а поднятом положении опор габариты составляют - 5300х2300х2730, а при транспортировке строительные подмости имеют размеры - 5300х2300х1010.
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