Отзывы на яндекс-маркете (из Москвы и России)

КопирайтингЗакрыт24 заявки456 просмотров
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Нужны фрилансеры любых специальностей из любых регионов России, особенно из Москвы (Московской области), Санкт-Петербурга (или Ленинградской области), Казани (Татарстана), Калуги (Калужская область), Вологды (Вологодская область), Саратов (Саратовская область) для написания отзывов на яндекс-маркете. Оплата 40 руб на Вебмани или ЯД, если отзыв будет на месте не менее 5 дней.

10 лет назад
Rumelon
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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